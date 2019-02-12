شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحسم قراره في صفقة بديل سواريز والان مع التفاصيل

الخليج 365- اتخذ مسؤولو نادي برشلونة قرارا بشأن ضم مهاجم مميز في الصيف المقبل، ليكون بديل للنجم الأوروجواياني لويس سواريز.

وقالت صحيفة سبورت، إن برشلونة لم يتخذ قراره النهائي بشأن التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا جوفيتش لاعب اينتراخت فرانكفورت.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة لا يتعجل إتمام الصفقة، وسيحدد قراره النهائي في مارس المقبل، لكن النادي الكتالوني يرفض دخول مزاد للتعاقد مع جوفيتش.

وتابعت الصحيفة أن جوفيتش موجود بالفعل ضمن قائمة اهتمامات برشلونة لتعويض سواريز، لكن بشرط أن يكون سعره أقل من 50 مليون يورو.

ويتصدر يوفيتش جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 14 هدفا بعد مرور 21 جولة.