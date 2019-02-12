شكرا لقرائتكم خبر عن نجم سان جيرمان يفقد أهم أسلحته أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365- يفقد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أهم أسلحته أمام مانشستر يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفقا لشبكة سكواكا، فإن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان، أحرز 43 هدفا بقميص الفريق الباريسي في كل البطولات، منها 15 هدفا من صناعة زميليه في الخط الأمامي إدينسون كافاني ونيمار دا سيلفا.

وأضافت الشبكة أن اللاعب، طوال مسيرته مع الفريق الباريسي، منح زملائه 28 تمريرة حاسمة، لكنه خصص 19 منها لكافاني ونيمار فقط.

وتابعت الشبكة، أن مبابي سيخوض مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد، مفتقدا لجهود زميليه كافاني ونيمار في هجوم الفريق الباريسي.

ويعاني كافاني من تمزق بالفخذ الأيمن، بينما تعرض نيمار لإصابة في الكاحل، ويخوض الثنائي الآن برنامجًا علاجيًا للتعافي والعودة إلى الملاعب.