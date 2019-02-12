دورتموند يتلقى ضربة موجعة في دوري الأبطال

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وقال سيباستيان كيل، مسؤول دورتموند،"رويس لن يشارك، كنا نرغب بكل تأكيد في وجوده معنا في لندن لأن حضوره يتسبب في بعض الخوف للمنافس، لكننا سنحاول تعويض غيابه".
وأصيب رويس، الذي أحرز 17 هدفا مع دورتموند في كل المسابقات هذا الموسم ويتصدر قائمة هدافي ناديه، خلال الخسارة أمام فيردر بريمن في كأس ألمانيا الأسبوع الماضي، وغاب عن التعادل مع هوفنهايم في الدوري المحلي.
ومن المتوقع أن يشارك جادون سانشو، اللاعب الإنجليزي البالغ عمره 18 عاما، والذي أحرز 8 أهداف ومرر عشر كرات حاسمة في كل المسابقات، بدلا من الجناح رويس في التشكيلة الأساسية لدورتموند.
ولم يتضح بعد إذا كان بوسع الهداف الخطير رويس، خوض مباراة الإياب في الخامس من مارس.
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