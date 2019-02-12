شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نيوكاسل يفتح النار على حكام إنجلترا لهذا السبب والان مع التفاصيل

الخليج 365- انتقد رافائيل بينيتز مدرب نيوكاسل يونايتد، حكام إنجلترا بعد تعادل فريقه أمام ولفرهامبتون، في اللحظات الأخيرة من مباراتهما بالدوري الإنجليزي.

وكان نيوكاسل متقدما 1-صفر بهدف من إيزاك هايدن، وبدا على أعتاب الفوز والتقدم بثلاث نقاط على منطقة الهبوط، قبل أن يرتقي المدافع ويلي بولي عاليا ويضع الكرة في المرمى، ليحرز صاحب الأرض هدفه الخامس هذا الموسم بعد الدقيقة 90.

وقال بينيتيز في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل: في إنجلترا الحكام لا يفهمون اللوائح، يمكنني قول الكثير من الأشياء لكن هذا لن يغير من الأمر أي شيء.

وأضاف بينيتيز: لم أحب الكرة المشتركة في النهاية، يجب حماية الحارس، نحن هنا منذ سنوات ولا يزال من الصعب تفسير هذا الأمر.

وقال مدرب ليفربول السابق: مارتن كان يتحدث عن المزيد من الحماية وجمال لاسيليس مدافع الفريق كان يقول إن مارتن كان يمكنه التعامل مع الكرة العرضية بشكل آخر.

وأضاف: من المؤسف استقبال الهدف، حصلنا على نقطة واحدة لكن هذا مؤسف لأنه كان يمكننا الحصول على النقاط الثلاث.