شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يقدم الأهلي أمام منافسه في الجولتين 3 و 4 بمجموعات الأبطال؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفاً على نظيره سيمبا التنزاني، في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء، بالعاصمة التنزانية دار السلام، بمنافسات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2018-2019.

الأهلي تمكن من إمطار شباك سيمبا بخماسية نظيفة في لقاء الجولة الثالثة بملعب برج العرب بالإسكندرية، ليعتلي صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، حيث يسعى بطل مصر لتكرار فوزه على بطل تنزانيا، وحسم الصعود مبكراً لربع نهائي دوري الأبطال.

وعلى مدار تاريخ الأهلي بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا تمكن الفريق من الفوز على منافس بعينه بالجولتين الثالثة والرابعة في 3 مرات سابقة، حيث يقضي نظام المجموعات بمواجهة مكررة في الجولتين 3 و 4، على أن تُستكمل باقي الجولات بترتيبها التي بدأت منه في أول جولتين.

المرة الأولى التي نجح خلالها الأهلي في الفوز على منافس بعينه "رايح جاي" بالجولتين الثالثة والرابعة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال كان في نسخة 2008، حيث حقق المارد الأحمر فوزاً شاقاً في الثواني الأخيرة على هايلاندرز الزيمبابوي بنتيجة (2/1)، حيث أنقذ محمد أبوتريكة ماء وجه أبناء التتش بهدف حصد به لفريقه النقاط الثلاثة مع صافرة النهاية، وفي الجولة الرابعة تمكن بطل مصر من لدغ هايلاندرز وسط أنصاره في زيمبابوي بهدف مبكر لمحمد بركات.

المرة الثانية كانت بعد 5 أعوام، وبالتحديد في نسخة 2013، فبعد هزيمة قاسية ومريرة للأهلي على يد أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بملعب الجونة بثلاثية، انتفض بطل مصر والتهم فريق ليوباردز الكونغولي في ملعبه بهدف لوليد سليمان في لقاء الجولة الثالثة، ثم عاد من جديد للفوز على ليوباردز في الجولة الرابعة بهدفين مقابل هدف في الجونة.

تتكرر مفارقة السنوات الخمسة، ويتمكن المارد الأهلاوي في نسخة 2018، النسخة الماضية من دوري الأبطال، من تحقيق انتصارين على فريق بالجولتين الثالثة والرابعة بمرحلة المجموعات، وحصد 6 نقاط على حسابه، بالفوز على تاونشيب رولرز البوتسواني "رايح جاي"، بثلاثية نظيفة ببرج العرب وبهدف دون رد في بوتسوانا من رأسية المدافع السابق للفريق ساليف كوليبالي.

ترى هل ينجح الأهلي في كتابة مشهداً رابعاً في مسلسل الانتصار على فريق "رايح جاي" بالجولتين الثالثة والرابعة من مرحلة المجموعات لدوري الأبطال خلال مواجهة سيمبا اليوم؟