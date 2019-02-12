قمة العشرين.. طحن بين الأهلي والنصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تجمع قمة الجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأهلي وضيفه النصر في كلاسيكو جديد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتنبع قوة المواجهة من واقع وضع الفريقين في الترتيب العام للدوري (الثاني والثالث)، والفارق النقطي بينهما (4 نقاط لمصلحة النصر). فيما يترقب الهلال المتصدر المباراة من بعيد، أملا في أن تنتهي المواجهة بالتعادل أو حتى بفوز الأهلي حتى يطمئن أكثر في الصدارة.

وسيكون المدير الفني الجديد للأهلي، الأوروجوياني خورجي فوساتي، أمام مهمة صعبة في بداية قيادته للفريق، فهو مطالب بالفوز إذا ما أراد الإبقاء على حظوظه في اقتلاع المركز الثاني أو ملاحقة الصدارة في ظل رغبة وتمسك النصر أيضا بمركز ومطادرة الهلال.

ويفقد الأهلي أدريلان سانتوس وباولو دياز، فيما يفتقد المدير الفني للنصر، روي فيتوريا، الظهير الأيمن سلطان الغنام بداعي الإيقاف، والنجم النيجيري أحمد موسى لعدم اكتمال جاهزيته.

الأهلي

يحتل المركز الثالث برصيد 36 نقطة

أول مباراة للمدير الفني الجديد الأوروجوياني خورخي فوساتي

أول مباراة للمدير التنفيذي للفريق زكي الصالح

سجل 14 هدفا، بينها 26 للسومة وديجانيني بواقع 13 هدفا لكل منهما

دفاعه أضعف خطوطه، حيث استقبل 26 هدفا

يعاني من عدم ثبات في التشكيلة

النصر