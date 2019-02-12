اتحاد القدم ينهي مشوار بيتزي مع الأخضر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

توصل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى عدم جدوى استمرار المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي في قيادة المنتخب الأول لكرة القدم، وذلك بعد الاطلاع على التقارير التي رفعتها اللجنة الفنية في اتحاد اللعبة.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد في الاجتماع الذي عقده ظهر أمس، إسناد مهمة تقديم دراسة لاختيار المدير الفني الجديد إلى اللجنة الفنية، وفق معايير تتوافق مع حاجة المنتخب في المرحلة المقبلة.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه أمس نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي، ومهام ومسؤوليات اللجان الدائمة والقضائية وآليات العمل فيها، وذلك لرفع مستوى الكفاءة وجودة الأداء في عملها.

وبدأ بيتزي مهمته مع الأخضر أواخر نوفمبر من عام 2017 بعد إقالة مواطنه إدجاردو باوزا الذي يمضي كثيرا في مهمته، وأخفق بيتزي في مهمته مع المنتخب في كأس العالم في روسيا 2018، حيث لم يتجاوزالدور الأول بعد تلقيه خسارتين أمام البلد المستضيف روسيا بخماسية وأخرى أمام الأوروجواي، فيما حقق فوزا معنويا على منتخب مصر.

كما أخفق أيضا في نهائيات أمم آسيا 2019 بالإمارات، وخرج من الدور الثاني على يد المنتخب الياباني بعد أن حل ثانيا في مجموعته التي ضمت منتخبات قطر وكوريا الشمالية ولبنان.