حامد والأسمري والكثيري لعضوية لجنة الحكام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبد الله الفراج - الرياض
كشفت مصادر لـ «مكة» رغبة رئيس لجنة الحكام الرئيسة، خليل جلال في الاستعانة برئيس لجنة الحكام الفرعية بالرياض، عبدالعزيز الأسمري، وبرئيس لجنة الحكام في المنطقة الشرقية عبدالعزيز الكثيري كعضوين في اللجنة الحالية، إلى جانب استمرار عضوية محمد الغامدي.
ولم تكشف المصادر بعد عن مصير عضوي اللجنة السابقة، عبدالله الشلوي وأخصائي العلاج الطبيعي عثمان القصبي.
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