الهلال يتحزم لتوسيع صدارته ببني قادس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يتحزم الهلال لتفادي مطب القادسية عندما يستضيفه في الـ6:10 دقائق اليوم بملعب جامعة الملك سعود بالرياض (محيط الرعب) في إطار منافسات الجولة الـ 20 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعي الهلال أنه أمام مهمة جسيمة لمواصلة الصدارة بعد أن حصد النقطة الـ 46 بفوزه في الجولة الماضية على الباطن 3 - 2، عقب معركة صعبة خارج الأرض كادت تكلفه التعادل.

وينتظر أن تشهد قائمة المدير الفني للأزرق، الكرواتي زوران ماميتش، مشاركة الدولي سالم الدوسري بعد اكتمال شفائه، إلى جانب ظهور الإيطالي جيوفينكو للمرة الأولى بعد انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

أما القادسية، فيدخل اللقاء موجوعا من خسارته في الجولة الماضية 1 - 3 أمام النصر، التي أوقفت رصيده عند النقطة الـ 23 في المركز العاشر، ويسعى اليوم إلى التحرر من هذا المركز رغبة في تأمين البقاء مبكرا، إلى جانب رغبته في الثأر لخسارته أمام الهلال تحديدا 0 - 2 في الدور الأول للدوري.

وعمل المدير الفني للقادسية، البلغاري إيفايلو بيتيف على معالجة أخطاء مباراة النصر. ويعتمد القادسية على أسماء كبيرة بقيادة البرازيلي التون خوزيه والسوري يوسف قلفا وهارون كمارا ومختار فلاتة.