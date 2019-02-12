شكرا لقرائتكم 300 عسكرى و30 حصان لتأمين مباراة الاهلى وسيمبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني اليوم بملعب الأخير إجراءات أمنية مشددة حيث يقوم ما يقرب من ٣٠٠ عسكري بالإضافة إلي ٣٠ حصان و٥٠ كلب بتأمين المباراة حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعه بتوقيت تنزانيا بالملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما تم الاتفاق علي تواجد سيارات الإطفاء بجانب ٤ سراير متحركة لنقل اللاعبين الذين يتعرضون للإصابة خلال المباراة.