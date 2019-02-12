فيديو.. لاسارتى يساعد عمال غرفة ملابس الأهلى فى تنزانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على مساعدة عمال غرفة خلع الملابس فى الفريق خلال تدريبات الأحمر، حيث حمل معدات التدريب بنفسه. وخاض الأهلى مرانه الأخير عصر أمس على الملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام استعداداً لمواجهة سيمبا فى الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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