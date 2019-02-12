شكرا لقرائتكم خبر عن 300 عسكرى و30 حصانا و50 كلبا لتأمين مباراة الأهلى وسيمبا بدار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى، اليوم، بملعب الأخير إجراءات أمنية مشددة، حيث يقوم ما يقرب من 300 عسكرى بالإضافة إلى 30 حصانا و50 كلبا بتأمين المباراة حسب ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الفنى للمباراة. ويلتقى الأهلى مع سيمبا التنزانى فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا بالملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. كما تم الاتفاق على تواجد سيارات الإطفاء بجانب 4 أسرة متحركة لنقل اللاعبين الذين يتعرضون للإصابة خلال المباراة.

كانت هذه تفاصيل خبر 300 عسكرى و30 حصانا و50 كلبا لتأمين مباراة الأهلى وسيمبا بدار السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.