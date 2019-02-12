شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يحذر من ارتفاع حالة الاحتقان بين جماهير الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الإعلامى أحمد شوبير من ارتفاع حالة الاحتقان بين جماهير ناديى الأهلى والزمالك مع سخونة مباريات الدورى المصرى.
وقال أحمد شوبير عبر البرنامج الإذاعى "ساعة مع شوبير": "يجب الحذر من الاحتقان الزائد بين الجماهير لأنه قد يؤدى إلى عواقب وخيمة.. أعتقد أن الأمر يتطلب وقفة حاسمة من الجميع لأنه من غير المعقول تبادل الهتافات والسباب بين جماهير أكبر ناديين فى مصر".
وأضاف شوبير "أن حالة الاحتقان الجماهيرى دفعت محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى للتعليق على ما يحدث فى مصر بين الأهلى والزمالك، لذلك على جميع المسئولين التحرك لإنهاء حالة التعصب".
كانت هذه تفاصيل خبر شوبير يحذر من ارتفاع حالة الاحتقان بين جماهير الأهلى والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.