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شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي.. صاروخ أهلاوي ينطلق على شط الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع عمار حمدى، لاعب النادى الأهلى المعار إلى الاتحاد السكندرى، أن يحصل على إشادات كبيرة فى ظل العروض المتميزة التى يقدمها مع الفريق السكندرى، ما دفع الجماهيرالحمراء إلى أن تطالب بعودته إلى القلعة الحمراء مرة أخرى.
عمار حمدى لاعب يمتلك العديد من المهارات والطموحات خاصة أنه لاعب شاب وواعد، ويبدو أن مستواه سيجعل القلعة الحمراء تفكر فى استعادته مرة أخرى.
يرصد الخليج 365 لقطات للنجم المتألق فى الصور التالية:
عمار حمدى بالفانلة الحمراء
عمار حمدى بملابس الاهلى
عمار حمدى فى حمام السباحة
عمار حمدى مع سعد سمير
عمار حمدى مع عمرو جمال
عمار حمدى
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