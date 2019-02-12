تعرف على وجبة إفطار الأهلى فى تنزانيا قبل مواجهة سيمبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق الأهلى، منذ قليل، من تناول وجبة الإفطار بمقر إقامة الفريق بالعاصمة التنزانية دار السلام. واشتملت وجبة إفطار الفريق على جبن وفول وبيض وسلطات وزبادى، وذهب اللاعبون للراحة فى غرفهم عقب تناول وجبة الإفطار. ويلتقى الأهلى مع سيمبا التنزانى فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا بالملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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