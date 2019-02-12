محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن
استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سيبما التنزاني ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وستقام المباراة عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني في دار السلام.
وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:
حراسة المرمي : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد هاني،علي معلول،أيمن اشرف،ياسر ابراهيم.
خط الوسط : عمرو السولية،حمدي فتحي،رمضان صبحي،حسين الشحات،ناصر ماهر.
خط الهجوم : جونيور أجايي.
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع .. رمضان وحسين أساسيان في تشكيلة الأهلي أمام سيمبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.