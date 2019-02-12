التشكيل المتوقع .. رمضان وحسين أساسيان في تشكيلة الأهلي أمام سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سيبما التنزاني ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني في دار السلام.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمي : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني،علي معلول،أيمن اشرف،ياسر ابراهيم.

خط الوسط : عمرو السولية،حمدي فتحي،رمضان صبحي،حسين الشحات،ناصر ماهر.

خط الهجوم : جونيور أجايي.