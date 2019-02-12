رئيس ريال مدريد: بنزيما أفضل مهاجم في العالم

يرى رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، أن الفريق “الملكي” يمتلك أفضل لاعبي العالم، وهو ما ظهر من خلال ألقاب الفريق الأخيرة، وأنه على عكس ما يرى كثيرون، فإن الريال لا يحتاج التعاقد مع مهاجم، لأن كريم بنزيما هو الأفضل في العالم في هذا المركز.

وفي حوار له تنشره مجلة فرانس فوتبول الفرنسية يوم الثلاثاء، رفض بيريز فكرة دخول النادي “الملكي” بقوة في سوق الانتقالات من أجل مواصلة المنافسة على الألقاب: “لن ننفق الأموال من أجل الإنفاق”.

وأشار رئيس ريال مدريد: “استراتيجيتنا، مع الوضع في الاعتبار حركة سوق الانتقالات، والنظام الجديد الموضوع خلال السنوات الأخيرة، هو التفوق على منافسينا في التعاقد مع نجوم كرة القدم العالمية الذين يظهرون على الساحة”.

وتابع بأن “هذا هو ما انتهجه النادي مع لاعبين شباب سيكونون نجوماً في المستقبل، مثل فينيسيوس جونيور أو رودريغو”.

وبسؤاله حول إمكانية وجود حقبة جديدة من “لوس غالاكتيكوس”، ذكر رئيس النادي “الملكي” بأن آخر “ثلاثة لاعبين فازوا بالكرة الذهبية، كانوا من صفوف ريال مدريد، وآخرهم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي حقق هذا الإنجاز بفضل موهبته والفريق الذي يمثله”.

كما أبدى بيريز قناعته بأن المواهب الشابة التي يتعاقد معها الفريق سيكونون مرشحين بارزين للحصول على الكرة الذهبية في المستقبل.