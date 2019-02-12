مانويل نوير يسابق الزمن للحاق بموقعة ليفربول

موقعة ساخنة ينتظرها عشاق كرة القدم بين بايرن الألماني وليفربول الإنجليزي، ستكون أيضاً أول فرصة لحارس المرمى مانويل نوير للعب على عشب ملعب آنفيلد رود، لكن ولسوء حظه لم يتعاف بعد من الإصابة.

تواجد نادي بايرن ميونخ لكرة القدم في حالة تأهب قصوى استعداداً لموقعة آنفيلد رود، حين سيواجه فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة المدرب يورغن كلوب في وذلك ضمن دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأسئلة كثيرة مطروحة على أجندة المدرب نيكو كوفاتش، أضيف إليها السؤال حول مصير العملاق مانويل نوير الذي أصيب قبل 11 يوماً في أصبعه خلال التدريبات.

التصريحات الصادرة عن بايرن حول إمكانية عودة نوير إلى الملاعب قبل موعد هذه المباراة يلفها الغموض، لكن اللاعب دخل بنفسه على الخط معربا للقناة الرياضية ESPN عن تفاؤله الكبير بعودته، وصرح: “جميعنا متفائلون، أعتقد أنني سوف أحرس مرمى الفريق”.

ولأنها أول مباراة لنوير على ملعب آنفيلد الشهير، فيبدو أن الأخير لا يريد تفويت هذه الفرصة.

وأوضح ذلك قائلاً: “نسمع كثيراً عن أجواء هذا الملعب.. ومن يشاهد مباريات كرة القدم، يدرك أن مباراة كهذه لها طابع خاص.. إنهما مباراتان فريدتين”، وذلك في إشارة إلى مباراة الذهاب في آنفيلد ومباراة الإياب، التي ستقام على عشب آليانز أرينا في مارس (آذار) المقبل.

وعودة نوير في التوقيت المناسب، سيكون خبراً ساراً بالنسبة للمدرب نيكو كوفاتش، وإن كان الأخير تعهد قبيل مباراة الدوري أمام شالكه السبت الماضي بأن “إشراك حارس المرمى رقم 1 داخل الفريق لن يتم إلا بموافقة نوير نفسه وبعد استشارة الطاقم الطبي”.

وُيذكر أنه في الحصة التدريبية، لم يشارك نوير في برنامج حرّاس المرمى، وإنما تدرّب مع لاعبي خط الوسط، إذ حصل على فرصة إحراز الأهداف عوض صدّها.