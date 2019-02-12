21 لاعبًا في معسكر الزمالك استعدادًا لبطل الجزائر

فريق الزمالك (أرشيفية)

كتب - مصطفى جويلي

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الأخير فى الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء حسين داى الجزائرى غدًا باستاد برج العرب فى الجولة الثانية لدور المجموعات فى كأس الكونفيدرالية.

يختار السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عقب المران 21 لاعبًا للسفر إلى الإسكندرية، من المتوقع أن يكونوا محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد لحراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وحمدى النقاز ومحمود حمدى الونش وبهاء مجدى وحازم إمام وعبدالله جمعه وفرجانى ساسى وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز ومحمد عنتر وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولى وأيمن حفنى وعمر السعيد وحميد أحداد وخالد بوطيب.

ويحضر جروس ومعه حازم إمام مؤتمرًا صحفيًا يعقد على هامش المباراة

فى التاسعة مساء اليوم بملعب برج العرب، تحت إشراف الاتحاد الأفريقى، يسبقه مؤتمر مماثل للمدير الفنى لفريق حسين داى، بينما يعقد الاجتماع الفنى للقاء فى الثامنة مساء اليوم، بحضور أيمن حافظ، المنسق العام، وأحمد زاهر المدير الإدارى.

من المقرر أن يعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، جلسة مع اللاعبين قبل السفر إلى الإسكندرية بهدف تحفيزهم والشد من أزرهم، ومطالبتهم بتحقيق الفوز لتعويض الخسارة التى منى بها الفريق من جورماهيا الكينى فى الجولة الأولى، كما يشدد رئيس النادى خلال الجلسة على ضرورة التزام اللاعبين داخل المستطيل الأخضر وعدم الخروج عن النص، أو

الاعتراض على التحكيم، لتجنب الحصول على كروت صفراء، منتقدًا موقف مهاجم الفريق يوسف أوباما فى لقاء النجوم الأخير، عندما انفعل على زميله فرجانى ساسى، وتم تغريمه بسبب هذا الموقف ١٠٠ ألف جنيه.

من ناحية أخرى تقرر أن يؤدى فريق حسين داى مرانه فى السابعة مساء اليوم على ملعب برج العرب الفرعى، وطلب المدير الفنى أن يكون المران سريًا من دون حضور جماهيرى أو إعلامى.

على صعيد آخر قامت إدارة نادى الزمالك بطبع عشرة آلاف تذكرة للمباراة بعد أن تم تحديد ثلاثة منافذ للتوزيع، أحدها بمقر نادى الزمالك ببوابة جامعة الدول العربية، والمنفذان الآخران بمنطقة الإسكندرية لكرة القدم ومنطقة برج العرب.

وطالب المستشار مرتضى منصور الجماهير بحضور اللقاء وتشجيع الفريق مع الالتزام بالروح الرياضية بعيدًا عن الخروج عن النص، واتباع تعليمات الأمن، وعدم حمل أي شماريخ، أو ألعاب نارية، واحترام المنافس، والابتعاد عن أي هتافات معادية حتى يضرب جمهور الزمالك المثل للآخرين.