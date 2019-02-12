قبل موقعة بايرن ميونيخ.. ليفربول يصل إلى "الخلطة السحرية" لدعم الثلاثي الناري

كتب - محمد ثروت

استعاد نادي ليفربول توازنه مرة أخرى، بعد أن حقق فوزاً غالياً يوم السبت الماضي، على ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة في المرحلة الـ26 للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتنتظر ليفربول موقعة حاسمة، يوم الثلاثاء المقبل، أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني، على ملعب أنفيلد، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

الخلطة السحرية

ورغم أن الأنظار تتجه دائماً إلى الثلاثي الهجومي في صفوف ليفربول، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، إلا أن موقع "جول" العالمي، كان له رأي آخر.

وأشار "جول" في تحليل فني لمباريات الأسبوع المنقضي في الدوري الإنجليزي، إلى أن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، وجد ضالته أخيراً في حل أزمات وسط الملعب، من خلال الثلاثي، الهولندي فينالدوم، والبرازيلي فابينيو، والغيني نابي كايتا.

الثلاثي المؤثر

وقال الموقع إن أداء ثلاثي وسط ليفربول أمام بورنموث منح الثقة لجماهير الريدز، حيث نجح اللاعبون الثلاثة في فرض سيطرتهم على مجريات الأمور خلال المباراة، حيث نجح كلوب في توظيف إمكانات كل لاعب

لصالح الفريق، ليصل إلى "الخلطة السحرية" لوسط الملعب، والتي غابت لفترة طويلة، في ظل الإصابات التي ضربت صفوف الفريق.

وأشار إلى أن الأداء الدفاعي للبرازيلي فابينيو، وقدرته على التمرير الطولي، منح ليفربول الأفضلية، كما أن قدرة كايتا على الاختراق من العمق والأطراف، ومهارته في المراوغة، ساهمت كثيراً في تفوق الريدز هجومياً، ومنحت مساحات للثلاثي الهجومي، وساهم الغيني في الهدف الثالث الذي سجله صلاح بصناعة فيرمينو.

وأكد "جول" أن غياب فينالدوم عن مباراة وست هام كان مؤثراً للغاية في صفوف ليفربول، وأن عودته أمام بورنموث منحت كتيبة كلوب الأفضلية في منطقة المناورات، حيث نجح في تسجيل هدف جميل خلال المباراة.