اونلاين | في العارضة.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر LIVE

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في العارضة.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر LIVE
كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا
يحل فريق الأهلي المصري ضيف على سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مساء الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة. المباراة تنقل لكم مباشرة وحصرياً في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.
موعد مباراة الأهلي وسيمبا
مباراة الأهلي وسيمبا تبث على قناة beIN SPORTS HD4 مباشرة بتعليق الزميل علي محمد علي، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.
موعد وتوقيت مباراة الأهلي وسيمبا - الثلاثاء 12/02/2019
المباراة: الأهلي x سيمبا
التعليق: علي محمد علي
القناة: HD4
توقيت المباراة
16:00 بتوقيت مكة المكرمة 15:00 بتوقيت القاهرة
14:00 بتوقيت تونس 14:00 بتوقيت المغرب
موعد البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا
يبدو الأهلي المصري وصيف بطل النسختين الأخيرتين وحامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة (8) مرشحاً فوق العادة لحجز أولى بطاقات ربع النهائي عندما يحل ضيفاً على سيمبا في حال فوزه.
وكان الأهلي أكرم وفادة سيمبا 5-0 في برج العرب ذهاباً، وبالتالي سيسعى إلى تجديد فوزه وتعزيز صدارته برصيد 10 نقاط
المجموعة الرابعة لدوري ابطال أفريقيا
الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف النقاط
الأهلي 3 2 1 0 7 7
فيتا كلوب 3 1 1 1 3 4
سيمبا 3 1 0 2 -7 3
شبيبة الساورة 3 0 2 1 -3 2
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