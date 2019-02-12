اونلاين | لايف live مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان youtube يلاشوت مشاهدة مباراة مانشستر وباريس بث مباشر

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يفتح إستاد "أولد ترافورد" أبوابه في تمام العاشرة مساء الثلاثاء الموافق 12 فبراير لعام 2019، لإستقبال المواجهة النارية التي ستجمع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي صاحب الأرض والجمهور، ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

-كيف تأهل مانشستر وباريس سان جيرمان لدور الـ16؟

صعد فريق مانشستر يونايتد لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، خلف فريق يوفنتوس المتصدر، بينما صعد فريق باريس سان جيرمان لهذا الدور بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة.

- مانشستر يونايتد يتسلح بأرقام "سولسكاير":

يعيش فريق مانشستر يونايتد حالة معنوية مرتفعة منذ رحيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو وإسناد القيادة الفنية للفريق الإنجليزي إلي المدير الفني النرويجي "أولي جونار سولسكاير"، والذي يقدم عروضًا قوية رفقة الشياطين الحمراء.

حافظ "سولسكاير" على سجل مانشستر يونايتد خال من الهزائم تحت قيادته خلال 11 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل فريقه 28 هدفًا، واستقبل 7 أهداف، ويسعي لمواصلة انتصاراته مع اليونايتد بتحقيق الفوز على باريس سان جيرمان في لقاء الثلاثاء حتي يقطع شوطًا كبيرًا نحو التأهل لدور الثمانية بالبطولة قبل لقاء الإياب في باريس.

- باريس سان جيرمان في "مأزق":

يواجه فريق باريس سان جيرمان مأزق حقيقي خلال مباراته أمام مانشستر يونايتد، حيث يفتقد الفريق الباريسي جهود أبرز لاعبيه خلال المباراة المرتقبة، حيث يغيب عن تشكيلة سان جيرمان اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا والذي يعاني من الإصابة بإلتواء في الكاحل وآلام شديدة في مشط القدم، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب فترة طويلة، كما يفتقد الفريق الباريسي جهود ادينسون كافاني بعد إصابته أمام بوردو مساء السبت الماضي في الدوري الفرنسي، كما يغيب ايضًا الظهير الأيمن للفريق البلجيكي توماس مونييه والذي تعرض للإصابة ايضًا في لقاء بوردو.

-التشكيلة المتوقعة للفريقين:

من المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: دى خيا

الدفاع: لوك شو ، ليندلوف ، سمولينج ، أشلى يونج

الوسط: بول بوجبا ، اندير هيريرا ، نيمانيا ماتيتش

الهجوم: ماركوس راشفورد ، لينجارد ، مارسيال

بينما يبدأ فريق باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: اريولا

الدفاع: ماركينيوس ، تياجو سيلفا ، دانى ألفيس ، كورزوا

الوسط: فيراتى ، باريديس ، دراكسلير

الهجوم: مبابى ، دى ماريا ، مواتينج

- حدث تاريخي في لقاء اليونايتد وسان جيرمان:

مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ستكون شاهدة على حدث تاريخي يحدث للمرة الأولي في البطولة القارية، وهو الاستعانة بـ"تقنية الفيديو" لأول مرة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويدير المباراة تحكيميًا، الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو.

- موعد المباراة والقنوات الناقلة:

ستذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، يوم الثلاثاء الموافق 12 – 2 – 2019، على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1"، بالإضافة لعدد من القنوات منها: M4 sport – kanal A Slovenija – Arena Sport 1 - RMC Sport 1 – Club RTL

كما يمكنكم متابعة المباراة المصيرية بين مانشستر يونايتد وسان جيرمان عبر خدمة البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.