اونلاين | رابط سريع hd.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم.. بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا اليوم الثلاثاء لايفhd

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رابط سريع hd.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم.. بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا اليوم الثلاثاء لايفhd

يحل الأهلى فى الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، ضيفًا على فريق سيمبا التنزانى، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، التى تقام على الملعب الوطنى بدار السلام.

يدخل الأهلى مباراة اليوم وهدفه مواصلة سلسلة الانتصارات فى الفترة الأخيرة فى البطولتين المحلية والأفريقية، اللتين يسعى للتتويج بهما خاصة بعد التدعيمات الجديدة والاستقرار الذى يعيشه الفريق مؤخراً بعد انتهاء التجديد للثلاثى على معلول وعمرو السولية وكريم نيدفيد.

ويسعى المارد الأحمر بقيادة مديره الفنى مارتن لاسارتى، الذى يحتل صدارة مجموعته قبل الجولة الرابعة بـ7 نقاط، لتحقيق نتيجة إيجابية تحسم صعوده للدور ربع النهائى، حيث وضع الجهاز الفنى هدفهم قبل السفر إلى تنزانيا وهو الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث، وارتفاع رصيده إلى 10 نقاط، لحسم تأهل الفريق للدور ربع النهائى خاصة أن الفوز على سيمبا سيقتل طموح بطل تنزانيا فى التأهل.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة اليوم كل من حسام عاشور ومروان محسن ووليد أزارو وأحمد فتحى وأحمد حمودى وسعد سمير ومحمد نجيب بسبب الإصابات المختلفة التى ضربتهم فى الفترة الأخيرة، خاصة الثلاثى عاشور وسعد وحمودى، الذين غابوا عن رحلة تنزانيا بسبب الإصابة فى مباراة حرس الحدود الأخيرة.

واختتم الفريق تدريباته أمس على الملعب الوطنى، وحرص الجهاز الفنى على التركيز على بعض المهام التى سينفذها الفريق فى مباراة الغد خاصة الدفاعية منها والهجوم المرتد، كما استقر على الخطة التى لن تختلف كثيراً عن مباراة الذهاب فى القاهرة، وذلك لضمان الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

وحذر المدير الفنى لاعبيه من الاستهتار أو التهاون من بطل تنزانيا بالنظر إلى مباراة الفريقين فى برج العرب التى انتهت بفوز الأهلى بخماسية نظيفة، مشدداً على أن الفريق التنزانى سيتسلح بالأرض والجمهور، فضلاً عن أن لكل مباراة ظروفها، ولا بد من نسيان الخمسة أهداف والتركيز الشديد وعدم التهاون. وينتظر أن يخوض الأحمر مباراة اليوم بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول، وفى الوسط عمرو السولية وكريم نيدفيد وهشام محمد وناصر ماهر وحسين الشحات، وفى الهجوم جونيور أجايى.

على الجانب الآخر، يتطلع سيمبا التنزانى لتحقيق الفوز على النادى الأهلى ورد اعتباره بعد الخماسية التى تلقاها فى المواجهة الماضية على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويطمح الفريق التنزانى لاستغلال عاملى الأرض والجمهور، من أجل حصد النقاط الثلاث، والتمسك بفرصة المنافسة على إحدى بطاقتى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

واختتم سيمبا تدريبه الرئيسى، أمس، على ملعبه الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام، الذى يستضيف اللقاء، وظهرت بعض الجمل التكتيكية من خلال المران، كما شهد المران تركيزاً كاملاً من جانب لاعبى سيمبا، لاسيما أنهم يتحفزون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى، والظهور بشكل مغاير لما ظهر به فى مواجهة الذهاب بالإسكندرية.

وسيكون سيمبا مكتمل الصفوف فى هذه المواجهة، كما يتسلح بأفضل لاعبيه المهاجم مييدى كاجرى، ومن المتوقع أن يبدأ سيمبا اللقاء بتشكيل مكون من: مانولا، أسانتى، جاكو، واوا، جيان، جوناس ميكودى، كوتيل، شاما، ميتابولجاوا، أكوى، وكاجرى.

وشدد باتريك أوسيم، المدير الفنى لفريق سيمبا، على أن مواجهة الأهلى هى الفرصة الأخيرة للإبقاء على حظوظ الفريق فى الصعود عن هذه المجموعة، مؤكداً صعوبة المباراة فى ظل الخبرة التى يمتلكها لاعبو الخصم، قائلاً: «فريقى يفتقر الخبرة حيث لم يشارك فى مجموعات دورى الأبطال منذ 15 عاماً، نسعى لحصد النقاط الثلاث من أجل التمسك بفرصة التأهل، والفريق فى كامل الجاهزية للوقوف فى وجه الأهلى الذى يعد أقوى فريق فى أفريقيا».