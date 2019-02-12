رياضة | خبر سار لجماهير مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى اقتراب مانشستر يونايتد من ضم لاعب جديد خلال الصيف المقبل.

وذكرت شبكة " elgoldigital" الإسبانية ذكرت أن مانشستر يونايتد مهتم بالحصول على خدمات "سواريز" في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وسبق للمهاجم الأوروجواني اللعب في الدوري الإنجليزي وذلك بقميص فريق ليفربول في الفترة بين 2011 و2014 قبل انتقاله إلى الكامب نو.

وأشارت إلى أن الشياطين الحمر لديهم رغبة كبيرة في إعادة اللاعب صاحب الـ32 عامًا إلى البريميرليج مرة أخرى في الموسم القادم.

وأفادت أن إدارة النادي الإنجليزي مستعدة لمنح "سواريز" عقدًا ساريًا لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد سيواجه منافسة قوية مع نادِ صيني، مجهول الهوية، حيث يرغب أيضًا في ضم "سواريز" في نهاية الموسم الحالي.

الشبكة ذاتها أكدت أن ذلك النادي الصيني مستعد لإغراء "سواريز" ماليًا عن طريق منحه ثلاثة أضعاف راتبه السنوي الحالي.

وزعمت الشبكة أن "سواريز" سيميل إلى فكرة العودة إلى إنجلترا من أجل ضمان استمراره في بطولة أوروبية قوية وذلك على الرغم من أموال الشرق الأقصى.