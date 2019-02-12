رياضة | قمة ساخنة بين الأهلي والنصر في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة ساخنة بين الأهلي والنصر في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف أهلي جدة المحترف به محمد عبد الشافي نظيره النصر في الساعة السابعة والثلث مساء اليوم ضمن منافسات قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري السعودي. ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، خلف النصر صاحب الوصافة بفارق 4 نقاط. ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز الخامس على التوالي لمواصلة مطاردة الهلال متصدر الدوري السعودي يرصيد 46 نقطة وذلك رغم اتساع الفارق. وتشهد مباراة أهلي جدة والنصر الظهور الأول للأوروجوياني خورخي فوساتي المدير الفني الجديد للأهلي الذي تولى المهمة خلفًا للأرجنتيني بابلو جويدي.

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