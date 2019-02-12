رياضة | الأهلي يواجه سيمبا وعينه على "هدية" فيتا كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه سيمبا وعينه على "هدية" فيتا كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل النادي الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني في الساعة الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بينما سيمبا في المركز الثالث بـ3 نقاط خلف فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط ومتفوقًا على شبيبة الساورة الجزائري صاحب المركز الأخير بنقطتين.

ويسعى الأهلي إلى تكرار الفوز على سيمبا للاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل لدور الثمانية وقد يكفيه الفوز للتأهل مباشرةً حال عدم خسارة فيتا كلوب أمام شبية الساورة الجزائري في الساعة التاسعة مساء اليوم.

وفاز الأهلي على سيمبا بخماسية نظيفة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، كأكبر انتصار في تاريخ مشاركات النادي بمرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا منذ تعديل لائحة البطولة في نسخة 1997.

واستقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي التشكيل الذي سيخوض به سيمبا التنزاني اليوم.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجايي

الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون المنافسة على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 8 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 39 نقطة

4- الإنتاج الحربي 31 نقطة

5- مصر المقاصة 31 نقطة

6- المقاولن العرب 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- الإسماعيلي 24 نقطة

11- حرس الحدود 24 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 22 نقطة

14- الداخلية 21 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

أغلى المدربين في الدوري المصري

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه