شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-2-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- مواجهات من العيار الثقيل ينتظرها عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء 12/ 2/ 2019 نستعرضها كالتالي: دوري أبطال أوروبا: - روما × بورتو: اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين: حسن العيدروس وحفيظ دراجي - مانشستر يونايتد × باريس سان جيرمان: اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي الدوري الأوروبي: - فنربخشة × زينيت سانت بطرسبرج: اليوم في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD دوري أبطال أفريقيا: - سيمبا × الأهلي: اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق المصري علي محمد علي - الترجي × أورلاندو بييراتس: اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت رؤوف خليف - حوريا × بلاتينيوم: اليوم في تمام الساعة الـ3:00 وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق أحمد عبده - أسيك ميموزا × صن داونز: اليوم في تمام الساعة الـ 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت محمد الكواليني - الإفريقي التونسي × مازيمبي الكونغولي: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت نوفل الباشي - شبيبة الساورة × فيتا كلوب: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD بصوت المعلق عادل خلو - الوداد المغربي × لوبي ستارز: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق جواد بده الدوري السعودي: - الهلال × القادسية: اليوم في تمام الساعة الـ5:10 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport 2 HD بصوت فارس عوض - الأهلي × النصر: اليوم في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport 1 HD بصوت فهد العتيبي دوري الخليج العربي: - الوصل × بني ياس: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة دبي الریاضية 1 HD

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