شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال ضد القادسية في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365- يواجه الهلال نظيره القادسية مساء اليوم الثلاثاء في اللقاء لذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ20 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يصارع الهلال نظيره القادسية على ملعب جامعة الملك سعود اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2019 في تمام الساعة الـ5:25 بتوقيت مدينة القاهرة والـ6:25 بتوقيت مكة المكرمة.

يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب فرق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة حيثُ لعب 19 مباراة وفاز في 14 مباراة وتعادل 4 مباريات وخسر لقاء وحيد.

أما القادسية تراجع للمركز العاشر برصيد 23 نقطة حيثُ لعب 19 مباراة وفاز في 7 مباريات وتعادل مباراتين وخسر 10 مباريات.

وستكون مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي للمحترفين مذاعة عبر قناة KSA Sport 2 HD بصوت المعلق المتميز فارس عوض بالإضافة لإذاعة المباراة عبر قناة دوري بلس على الإنترنت.