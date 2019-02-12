شكرا لقرائتكم خبر عن توقيت مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يخوض النصر مباراة صعبة أمام الأهلي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه النصر نظيره الأهلي على ملعب مدينة الرياضية المجمعة "الجوهرة المشعة" مساء الثلاثاء في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:20 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والـ8:20 بتوقيت دولة الإمارات.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 40 نقطة حيثُ لعب حتى الآن 19 مباراة وتمكن من الفوز في 12 مباراة وتعادل 4 مباريات وخسر 3 مواجهات.

يتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة ويطمع في حصد الثلاث نقاط على أمل المنافسة على المركز الثاني كما أنه لعب 19 مباراة وفاز 11 مباراة وتعادل 3 وخسر 5 مباريات.

وستكون مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة KSA SPORTS HD 1 بصوت المعلق المتميز فهد العتيبي وقنوات دوري بلس وتطبيقها على الهواتف الذكية بصوت المتميز أحمد النفيسة.