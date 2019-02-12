شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

وتذاع مباراة اليوم عبر فضائية "بي إن سبورت اتش دي 1 " الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط بصوت المعلق المصري علي محمد علي. ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يقع الفريق التنزاني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. الخليج 365- يلتقي الأهلي المصري نظيره سيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على استاد دار السلام ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.