انت الان تتابع بعد هجوم عبدالحفيظ.. كيف سار الأهلي على خطى الزمالك؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رغم أن المسؤولين في الأهلي انتقدوا الزمالك بسبب منعه لاعبيه المعارين من المشاركة أمامه، لكن يبدو أنهم قرروا السير على خطى الأبيض في الفترة القادمة

فجر وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد أن مسؤولي النادي الأهلي، وضعوا بندًا في عقد إعارة عمار حمدي لصفوف زعيم الثغر، ينص على منع اللاعب من المشاركة أمام الأهلي خلال فترة الإعارة، ونفس الأمر كشف عنه محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بعد أن أعلن أن الأهلي طلب وضع نفس الشرط في عقد إعارة كريم يحيى للفريق السكندري. الغريب أن بعض مسؤولي الأهلي خرجوا في وقت سابق، وانتقدوا نادي الزمالك، بسبب وضع هذا الشرط في عقود إعارات لاعبيه للأندية الأخرى خلال السنوات الماضية.

قناة النادي الأهلي الرسمية سخرت أكثر من برنامج للهجوم على الزمالك ومجلس إدارته بسبب وضعه هذا البند في عقود إعارات لاعبيه، بل إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي بالأهلي، شن هجومًا شديدًا على إدارة الأبيض، أثناء تقديمه برنامجه على قناة النادي، بسبب مطالبة الأبيض بعدم مشاركة رزاق سيسيه وأحمد داوودا خلال

قناة النادي الأهلي الرسمية سخرت أكثر من برنامج للهجوم على الزمالك ومجلس إدارته بسبب وضعه هذا البند في عقود إعارات لاعبيه، بل إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي بالأهلي، شن هجومًا شديدًا على إدارة الأبيض، أثناء تقديمه برنامجه على قناة النادي، بسبب مطالبة الأبيض بعدم مشاركة رزاق سيسيه وأحمد داوودا خلال مواجهة الفريقين في البطولة العربية للأندية "كأس زايد" في شهر أكتوبر الماضي. بند غير قانوني بند غير قانوني وقال عبد الحفيظ:" بند منع اللاعبين المعارين من المشاركة أمام فريقهم غير قانوني، وأنا بقولكم هذا البند غير معترف به ومن حق الاتحاد السكندري أن يشرك اللاعبين، وأي فريق معار له لاعبين من الزمالك من حقه الدفع بهم لأن هذا البند ليس له أي قيمة". وتابع مدير الكرة بالأهلي: "الاتحاد العربي حسم الأمر، وأرسل خطابا رسميا يؤكد حق الاتحاد في إشراك الثنائي، الاتحاد العربي ناس بتفهم في اللوائح والقوانين ومش بتهزر، ولازم اتحاد الكرة المصري يطلع ويقول كده". واختتم: "أنا بقول لكم البند دا غير قانوني وليس له قيمة بدون نقاش، ولا أعلم سبب صمت اتحاد الكرة على هذا الكلام". الأهلي لا يضع مثل هذه الشروط الأهلي لا يضع مثل هذه الشروط موقف عدلي القيعي مستشار إدارة التعاقدات بالأهلي وإبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي، لم يختلف عن موقف عبد الحفيظ بل كان أكثر حدة منه حيث وجها انتقادات شديدة لإدارة الزمالك خلال برنامجهم "ملك وكتابة" على شاشة قناة الأهلي، وقالوا إن الأهلي لا يضع مثل هذه البنود وطالبوا بإلغائها. وقال المنيسي تعليقا على تمسك الزمالك بوضع هذا البند في عقود لاعبيه المعارين: "كل اللاعبين المعارين من الأهلي للأندية الأخرى يشاركون أمام فريقهم ويلعبون بشرف" وتابع رئيس تحرير مجلة الأهلي: "الأهلي لا يرتكب هذا الفعل الغريب جدًا، وهو أن يعير لاعبيه للأندية ويشترط أن لا يشاركون أمامه، الأهلي لايفعل ذلك ولا يلجأ لهذه الأمور لكن غيره يفعل ذلك ويشترط عدم لعب المعارين" بينما علق عدلي القيعي على ذلك قائلاً: "يعني إيه نادي يشتري صفقاته ويتعاقد مع لاعبين ولا يستطيع أن يشركهم أمام فريق آخر هذا لا يصح، ما تقوليش ده اتفاق بين ناديين، لأن هذه الأندية ممكن تتفق على ناد آخر، هذا البند لا يجب الاعتراف به أو أن يتم وضعه في اللائحة ويطبق على الجميع". أزمة الزمالك والاتحاد أزمة الزمالك والاتحاد ويعد نادي الزمالك هو أول ناد يضع بند عدم مشاركة لاعبيه المعارين أمامه في أي مباراة تجمعه بالأندية المعار لها هؤلاء اللاعبين، وقد تسبب ذلك الأمر في أزمة بين الاتحاد السكندري والزمالك قبل مواجهة الفريقين في البطولة العربية، حيث أصر الجهاز الفني للاتحاد بقيادة حلمي طولان على الدفع بالثنائي أحمد داوودا ورزاق سيسيه في مباراة الذهاب، وانتقد مدرب الاتحاد إدارة الزمالك بسبب تمسكها بمنع الثنائي من المشاركة بل وتهديدهما في رسائل على هواتفهما. رئيس الاتحاد لا يعلم رئيس الاتحاد لا يعلم محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، فجر مفاجأة كبيرة بعد أن خرج في تصريحات إذاعية، وأكد أنه لم يكن يعلم أن هناك شرطًا في عقد إعارة عمار حمدي يمنع مشاركته مع الاتحاد أمام الأهلي.

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