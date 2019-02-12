شكرا لقرائتكم الأهلى يبحث عن حسم التأهل الأفريقي أمام سيمبا التنزانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الأهلي في الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا مباراة هامة أمام فريق "سيمبا" على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويتطلع بطل مصر لحصد النقاط الثلاث في لقاء اليوم بحثاً عن الصعود "فلكياً" لدور الثمانية في البطولة فالفوز يرفع رصيد المارد الأحمر إلى 10 نقاط يحجز بهم تذكرة دور الثمانية بنسبة كبيرة للغاية قبل أخر جولتين في دور المجموعات أمام فيتا كلوب بالكونغو وشبيبة الساورة الجزائري ببرج العرب ويُدير مباراة اليوم طاقم تحكيم سوداني بقيادة محمود علي محمود، ويعاونه كلًا من وليد أحمد علي مساعد أول، وأحمد ناجي صبحي مساعد ثانٍ.

وخاض الاهلي التدريب مرتين في تنزانيا أحدهما على ملعب "جيم خانا" القريب جداً من فندق إقامة الفريق بدار السلام والأخر على مباراة المباراة وظهر لاعبو الفريق في حالة فنية جيدة للغاية خلال التدريبات الماضية وبات جميع اللاعبين جاهزين لخوض المباراة اليوم وحرص الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على التحدث كثيراً مع لاعبيه طوال التدريبات الماضية من أجل حثّهم على الفوز اليوم والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط.

ومن أهم تعليمات لاسارتي للاعبي الاهلي عدم الإستهانة بالفريق التنزاني بدعوى إنه خسر بخماسية نظيفة في أخر مباراتين حيث خسر من الأهلي 5 \ صفر ببرج العرب في الجولة الثانية بعدما سبق وخسر بالنتيجة ذاتها من فيتا كلوب بالكونغو في الجولة الثانية وطالب لاسارتي لاعبيه بضرورة إحترام الخصم وعدم الإستهانة به خاصة وأنه يكون منافس شرس عندما يلعب على أرضه ووسط جمهوره بدليل إنه فاز على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة في تنزانيا وهو ما يؤكد على ضرورة إحترام الخصم التنزاني والتركيز في الملعب منذ إنطلاق المباراة.

وشهدت التدريبات الماضية تفوق لاعبي الفريق وظهر أن أوراق المارد الأحمر الرابحة لم تتغير بعدما لعبت الدور الأكبر في الإنتصارات التى حققها الأهلي مؤخراً محلياً وأفريقياً وهي جونيور أجاي وحسين الشحات وعلى معلول وكريم نيدفيد ومحمد هاني وناصر ماهر.

التدريبات الماضية شهدت قيام لاسارتي بتدريب لاعبيه على أكثر من جملة وخطة فنية كان أبرزها اللعب من لمسة واحدة وسرعة توصيل المهاجمين لمرمى المنافس عن طريق السرعات التى يضمّها الفريق أمثال على معلول وأجاي وناصر ماهر والشحات فيما كانت هناك تعليمات خاصة لصلاح محسن بضرورة أن يكون أكثر إيجابية على مرمى الخصم من أجل ترجمة هجومه وسيطرته على الكرة لأهداف .

في المقابل ،يأمل باتريك أوسيم في إسقاط بطل مصر بدار السلام وحصد النقاط الثلاثة رغم صعوبة المهمة ، ووفقاً لتصريحات نشرتها الصحافة التنزانية فأن أوسيم يرى أن الفوز على الاهلي بالملعب الوطني في دار السلام ليس أمراً صعباً بشرط أن يستوعب لاعبيه ذلك وهو ما طالبهم بخه وأكد لهم أن الاهلي لديه نقاط ضعف من الممكن إستغلالها ، وأكد أوسيم أن الفوز على الاهلي "عملاق أفريقيا"يُعيد الأمل لفريقه في التأهل لدور الثمانية لذا سيعمل بكل قوة وإجتهاد لتحقيق ذلك الهدف مستغلاً عاملي الأرض والجمهور اللذان كانا السلاح الأهم لأسقاط شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.