شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل تعديل عقد "كهربا" بسبب موقعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة قطاع الكرة بنادي الزمالك على غلق ملف تعديل وتجديد عقود اللاعبين خلال الوقت الحالي نظرًا للتركيز في مواجهات الفريق المختلفة بالبطولات التي يشارك بها الفريق الأبيض مع توالي المباريات بين بطولتي الكونفدرالية الأفريقية والدوري الممتاز خلال المرحلة الحالية حيث يرتبط الفريق الأبيض بمواجهة غدًا الأربعاء مع نصر حسين داي الجزائري، علي استاد برج العرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

من جانبه، أكد أمير مرتضي منصور المشرف العام علي قطاع الكرة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" حول الموعد النهائي لتعديل عقد محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض أنه لن يتم تعديل عقد أي لاعب خلال المرحلة الجارية سواء كهربا أو أي لاعب آخر بالفريق وسيكون التركيز فقط في تقديم اللاعبين كل ما لديهم في الملعب للمنافسة علي الألقاب وفيما يخص تعديل عقد أي لاعب بأن الجميع داخل الفريق يحصل علي حقوقه بانتظام وإن التعديل سيحدث في التوقيت المناسب.