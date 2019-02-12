شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل قرار منع مشاركة الأندية فى أكثر من بطولة لتهدئة الأجواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة على تأجيل حسم قرار مشاركة النادى فى أكثر من بطولة الموسم المقبل وتأجيل هذا القرار لنهاية الموسم فى ظل الأجواء المشحونة بين الأندية واتحاد الكرة الفترة الأخيرة . كما يفضل مسئولو الجبلاية دراسة الأمر فنيًا لعدم تكرار سيناريو الموسم الجارى بكثرة التأجيلات للمباريات لمشاركة أكثر من فريق فى أكثر من بطولة.

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