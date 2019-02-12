رياضة | وفاة بطل أولمبي ألماني في التجديف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة بطل أولمبي ألماني في التجديف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى ماكسيميليان رينهلت البطل الأولمبي الألماني للتجديف أمس الأحد، عن عمر يناهز 30 عاما، خلال ممارسة التزلج على الجليد في سانت موريتز بسويسرا.

ولم يتضح بعد سبب وفاة رينهلت، الذي فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 والميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

واعتزل رينهالت منافسات التجديف بعد أولمبياد 2016 لمواصلة عمله كطبيب.

وكان من المقرر أن يتواجد رينهالت كطبيب مع الفريق الألماني للشباب تحت 23 عاما خلال معسكر تدريبي في إسبانيا الأسبوع المقبل.