رياضة | لعشاق المصارعة.. نتائج عرض الرو الأخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعشاق المصارعة.. نتائج عرض الرو الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح المدير التنفيذي تربل اتش وزوجته السيدة الأولى ستيفاني مكمان أحداث عرض الرو لهذا الأسبوع بتواجدهما داخل الحلبة، وبدأت ستيفاني حديثها بالترحيب بالجماهير الحاضرة في الصالة وذكرتهم بعرض حجرة الإقصاء 2019 الذي سيقام الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي تحدث عنه هنتر الذي استعرض بعض مواجهات العرض الكبير.

اشتعلت المدرجات بالهتاف لبيكي لينش قبل أن تتحدث ستيفاني مكمان عن زيارتها للطبيب وقالت إنها بصدد الحديث عن نتائج تلك الزيارة، لكنّ بيكي قاطعتها بدخولها إلى الحلبة وسط ترحيب كبير للغاية من الجمهور، وتحدثت عن سعادتها بالتواجد في المدينة قبل أن تسخر من ستيفاني وتربل اتش عندما قالت إنها سعيدة لرؤيتهما يقفان في الحلبة وهما بخير بعد الأسبوع الماضي.

تحدث تربل اتش بعد ذلك عمّا دار بينهما الأسبوع الماضي وقدّم اعتذاره لبيكي لينش عمّا قاله واستفزازه لها، وكشف هنتر بعد ذلك عن نتائج الفحص الطبي وقال إن الفحوصات جاءت رائعة للغاية وأكدت عدم وجود أي كسور أو تمزق في ركبتها، وأنها ستعود بحالة جيدة وتتعافى من الإصابة بعد خضوعها للعلاج الطبيعي لمدّة أسبوع قبل أن تحصل على التصريح الطبي اللازم.

كما أكد تربل اتش أن عقوبة الإيقاف قد تم رفعها وأن مواجهتها في مهرجان الرسلمينيا 35 ستقام كما هو مخطط لها، لكن ستيفاني مكمان قالت إن هناك شرط واحد لذلك وهو أن تقدم اعتذارها لهما مثلما قدّما اعتذارا لها أمام الجميع، لكنّ بيكي لينش رفضت ذلك الأمر تماما وقالت إن تاريخ عائلة مكمان في خداع المصارعين معروف لها ولكل من عمل في هذا المجال.

النزال الأول: الفريق الخاسر يدخل القفص أولا

فريق نايا جاكس وتامينا -يهزم- فريق ساشا بانكس وبايلي وفريق ليف مورغان ولوغان

النزال الثاني

فين بالور -يهزم- درو ماكنتير

انتهى النزال لمصلحة فين بالور بقرار من الحكم بسبب تدخل بوبي لاشلي الذي دفعه من فوق الحبال، ولم يكتفي لاشلي بذلك بل دخل إلى الحلبة وهاجم بالور برفقة درو ماكنتير بشكل عنيف إلى أن ظهر الأسطورة كيرت انجل وتمكن من الإطاحة بهما، لكنّ تدخل بارون كوربين قلب الأمور إلى قرّر الوحش برون سترومان الظهور وهاجم الثلاثة وساعد بالسيطرة على الحلبة.

النزال الثالث

فريق برون سترومان وكيرت انجل وفين بالور -يهزم- فريق بوبي لاشلي ودرو ماكتير وبارون كوربين

انتهى النزال لمصلحة بوبي لاشلي ورفاقه بطريقة مثيرة للجدل عندما نجح بتثبيت فين بالور وقدمه على الحبال دون أن ينتبه الحكم لذلك، لكنّ حكما آخر دخل إلى الحلبة وتحاور مع الرئيسي وأخبره بما حدث وطلب منه الاستمرار بالنزال وإلغاء قراره، وهو ما حدث بالفعل وتمكن حينها بالور من حسم المواجهة لفريقه بفضل تألق الوحش برون سترومان الذي أطاح بالجميع.

النزال الرابع

روبي رويت -تهزم- نكي كروس

النزال الخامس

دين أمبروز -يهزم- إيثان كارتر

النزال السادس: بطولة زوجي الرو

فريق سكوت داوسن وداش وايلدر -يهزم- فريق بوبي روود وتشاد غيبل