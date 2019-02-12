اونلاين | مشاهدة مباراة روما وبورتو كورة ستار لايف الاسطورة

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يخوض فريق روما موقعة نارية ضد بورتو مساء اليوم الثلاثاء والموافق 12 فبراير 2019 ويأتي ذلك في إطار مباراة ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي الحالي.

ويلتقي فريق روما مع بورتو على ملعب الأولمبيكو في إيطاليا مساء الثلاثاء وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت الإمارات.

وكان فريق روما قد تأهل لدور ثمن النهائي بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته خلف ريال مدريد برصيد 9 نقاط حيث فاز 3 مباريات وخسر مثلهم.

أما فريق بورتو فقد تصدر مجموعته وحصد 16 نقطة بعد أن فاز في 5 مواجهات وتعادل لقاء وحيد في المجموعة التي ضمت فرق؛ لوكوموتيف موسكو وشالكة وجلطة سراي.

والجدير بالذكر فأن مباراة الإياب بين روما وبورتو ستقام في البرتغال يوم 6 مارس المقبل في لقلء ناري وحاسم بين الطرفين.

ويشهد تاريخ مواجهات الطرفين أفضلية تاريخية لفريق بورتو حيث تقابل الفريقان في 4 مناسبات وفاز بطل البرتغال في مباراتين وحسم التعادل لقاءاين وسجل بورتو 6 أهداف مقابل هدف وحيد لروما.

وستكون مباراة بورتو وروما في دوري الأبطال مذاعة عبر قناة بي إن سيورت 2 HD بصوت المعلقين حسن العيدروس وحفيظ دراجي بجانب قنوات مجانية أخرى ستنقل اللقاء مثل RMC Sport 2 HD وقناة BT Sport 3 HD.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة بورتو ضد روما في ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.