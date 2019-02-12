انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تحتفل بيومها الرياضي على وقع الإنجازات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 08:23 صباحاً - تتحول قطر، اليوم الثلاثاء، إلى "ملعب أخضر كبير"، فيما يُشبه "الكرنفال الرياضي"، وذلك في احتفالها باليوم الرياضي بنسخته الثامنة، والذي يتزامن مع سلسلة إنجازات حققتها الرياضة القطرية.

وشارك رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في فعاليات اليوم الرياضي بنادي قطر.

وتقام اليوم مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة للاحتفال باليوم الرياضي للدولة، تشمل مختلف فئات المجتمع القطري؛ من رجال ونساء وأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، للحفاظ على حياة صحية وعملية.

وتحتضن أكاديمية "أسباير" للتفوق الرياضي، والحي الثقافي "كتارا"، ومؤسسة قطر، وكورنيش الدوحة، وحديقة المتحف، فعاليات اليوم الرياضي 2019، إضافة إلى فعاليات الشرق والغرب والشمال والجنوب، علاوة على فعاليات "المرأة".

وفي ديسمبر 2011، صدر مرسوم أميري "تاريخي" باعتماد يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام، يوماً رياضياً سنوياً بقطر، في خطوة غير مسبوقة، قبل أن تتحول إلى ظاهرة إقليمية، وأوروبية، وعالمية.

يستهدف المسؤولون في الدولة الخليجية ترسيخ مفهوم "الرياضة المجتمعية"؛ من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مختلف الأنشطة الرياضية، وللأعمار والفئات السنية كافة.

وسارت دول الخليج على خُطا قطر، وهنا يدور الحديث حول الإمارات والبحرين؛ حيث "قلّدتها" وخصّصت يوماً رياضياً، فيما بات يُعرف باحتفالات دول مجلس التعاون لدول الخليج بـ"اليوم الرياضي"، وذلك خلال الأسبوع الموحّد.

وتحوّل اليوم الرياضي في قطر إلى "نموذج" يقتدي به العالم؛ إذ خصصت الأمم المتحدة يوماً رياضياً عالمياً، في السادس من أبريل من كل عام بداية من 2014، ثم سار الاتحاد الأوروبي على الدرب نفسه وخصص يوماً رياضياً لدوله.