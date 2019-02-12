موعد مباراة الأهلى ضد سيمبا فى بطولة دورى أبطال أفريقيا

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جدة - عمرو شويل يخوض فريق الاهلي اليوم،الثلاثاء، مباراة هامة أمام فريق "سيمبا" على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلى وسيمبا فى بطولة دورى أبطال افريقيا

الأهلى تدرب فى تنزانيا مرتين قبل مواجهة سيمبا

تنطلق مباراة الأهلى وسيمبا فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا، ويتطلع بطل مصر لحصد النقاط الثلاث في لقاء اليوم بحثاً عن الصعود "فلكياً" لدور الثمانية في البطولة فالفوز يرفع رصيد المارد الأحمر إلى 10 نقاط يحجز بهم تذكرة دور الثمانية بنسبة كبيرة للغاية قبل أخر جولتين في دور المجموعات أمام فيتا كلوب بالكونغو وشبيبة الساورة الجزائري ببرج العرب ويُدير مباراة اليوم طاقم تحكيم سوداني بقيادة محمود علي محمود، ويعاونه كلًا من وليد أحمد علي مساعد أول، وأحمد ناجي صبحي مساعد ثانٍ.

وخاض الاهلي التدريب مرتين في تنزانيا أحدهما على ملعب "جيم خانا" القريب جداً من فندق إقامة الفريق بدار السلام والأخر على مباراة المباراة وظهر لاعبو الفريق في حالة فنية جيدة للغاية خلال التدريبات الماضية وبات جميع اللاعبين جاهزين لخوض المباراة اليوم وحرص الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على التحدث كثيراً مع لاعبيه طوال التدريبات الماضية من أجل حثّهم على الفوز اليوم والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط.

لاسارتي يحذر لاعبي الأهلى من التهاون أمام سيمبا

ومن أهم تعليمات لاسارتي للاعبي الاهلي عدم الإستهانة بالفريق التنزاني بدعوى إنه خسر بخماسية نظيفة في أخر مباراتين حيث خسر من الأهلي 5 \ صفر ببرج العرب في الجولة الثانية بعدما سبق وخسر بالنتيجة ذاتها من فيتا كلوب بالكونغو في الجولة الثانية وطالب لاسارتي لاعبيه بضرورة إحترام الخصم وعدم الإستهانة به خاصة وأنه يكون منافس شرس عندما يلعب على أرضه ووسط جمهوره بدليل إنه فاز على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة في تنزانيا وهو ما يؤكد على ضرورة إحترام الخصم التنزاني والتركيز في الملعب منذ إنطلاق المباراة.