رئيس النجوم مهددًا: سأقاضي من يلغي الدوري.. ومرتجي أخطأ

كتب - أحمد شريف:

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أنه سيقاضي كل من تسبب في إلغاء النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز، في حال إتخاذ قرار رسمي تجاه الأمر.

وأشار الطويلة في تصريحات عبر قناة النهار، إلى أن إلغاء الدوري سيتسبب في خسائر فادحة للأندية، واصفًا الحديث عن هذه الأمور بأنه "تهريج".

وقال رئيس النجوم: "الحديث عن إلغاء الدوري تهريج، وفي حال إتخاذ قرار رسمي تجاه الأمر فأنني سأقاضي كل من سيتسبب في حدوثه".