رياضة | موعد مباراة الوداد البيضاوي ولوبي ستارز بدوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء 12 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الوداد البيضاوي ولوبي ستارز بدوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء 12 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الوداد البيضاوي المغربي، منافسه فريق لوبي ستارز، اليوم الثلاثاء 12 فبراير في الساعة التاسعة مساءً على ملعب بشار، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 HD، وسوف يعلق على هذا اللقاء المعلق جواد بده.

ويحتل نادي الوداد المغربي صدارة ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق إنتصارين في الجولة الاولى والثالثة، والهزيمة الوحيدة ضد نادي صاندونز الجنوب أفريقي.

بينما يحل فريق لوبي ستارز في المركز الثالث بترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط، حيث خسر مباراتين بدور المجموعات في ثلاث جولات حتى الآن.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة فريق الوداد المغربي ضد فريق لوبي ستارز في دوري ابطال افريقيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.