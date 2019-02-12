رياضة | موعد مباراة الترجي ضد أورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء 12 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الترجي ضد أورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء 12 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الترجي التونسي، منافسه فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، اليوم الثلاثاء 12 فبراير في الساعة الثالثة مساءً على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 HD، وسوف يعلق على هذا اللقاء المعلق رؤوف خليف.

ويحتل نادي أورلاندو بايرتس صدارة ترتيب هذة المجموعة برصيد 5 نقاط، بعد تحقيق فوز وحيد وتعادلين في الجولتين الماضيتين من البطولة.

بينما يحل فريق الترجي التونسي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط أيضا، بعد فوزه الوحيد في المباراة الأولي، وتعادلين في الجولتين الثانية والثالثة.

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