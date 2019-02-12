رياضة | موعد مباراة الافريقي ضد مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء 12 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الافريقي ضد مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء 12 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الافريقي التونسي، ضد منافسه فريق مازيمبي الكونغولي، اليوم الثلاثاء 12 فبراير في الساعة السادسة مساءً على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 HD، وسوف يعلق على هذا اللقاء المعلق نوفل باشي.

ويحتل نادي مازيمبي صدارة ترتيب هذة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق فوزين ضد الأفريقي والاسماعيلي، وخسارة وحيدة ضد شباب قسطنطينة الجزائري.

بينما يحل فريق الأفريقي التونسي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط، بعد فوزه الوحيد ضد الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإسماعيلية، وتم الغاءها بسبب الشغب الجماهيري.

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