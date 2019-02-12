رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجة النادي الأهلي بقيادة مدربه مارتن لاسارتي، منافسه فريق سيمبا التنزاني، على ملعب دار السلام في الساعة 3 مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما يحل سيمبا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد فوزه الوحيد على فريق شبيبة الساورة الجزائري.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس 4 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات، وسوف يعلق على هذا اللقاء المعلق علي محمد علي.

واستقر مارتن لاسارتي مدرب النادي الأهلي على تشكيلة الفريق خلال مواجهة سيمبا، وينوي عدم تعديل تغيرات على تشكيلة الفريق، والتي خاضت المباريات الأخيرة

وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالى :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي.

خط الهجوم : جونيور أجايي.

كما يمكنكم مشاهدة البث الحي المباشر لمباراه النادي الأهلي ضد فريق سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي