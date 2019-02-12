رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا اليوم الثلاثاء 12 فبراير بدوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا اليوم الثلاثاء 12 فبراير بدوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل النادي الأهلي بقيادة مدربه مارتن لاسارتي ضيفا ثقيلا، علي منافسه فريق سيمبا التنزاني، على ملعب دار السلام في الساعة 3 مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس 4 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات، وسوف يعلق على هذا اللقاء المعلق علي محمد علي.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق لقب بطولة أفريقيا، خاصة بعد خسارتها في النسختين الماضيتين، أمام نادي الوداد البيضاوي المغربية في عام 2017، وأمام فريق الترجي الرياضي التونسي في موسم 2018.

ويريد لاعبو القلعة الحمراء في حسم التأهل بشكل رسمي، في حال تحقيق الفوز على نادي سيمبا التنزاني، بعد النتائج المميزة الذي حققها في الثلاث جولات الماضية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز النادي الأهلي على سيمبا التنزاني، بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة الأفريقية، والتي غابت عن خزائن القلعة الحمراء منذ سنوات عديدة.

كما يمكنكم مشاهدة البث الحي المباشر لمباراه النادي الأهلي ضد فريق سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.