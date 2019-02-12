شكرا لقرائتكم خبر عن كما انفردت "الخليج 365": إقصاء بيتزي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

كما انفردت "الخليج 365" في عدد الثلاثاء 22 يناير الماضي، بتوجه الاتحاد السعودي لكرة القدم بعدم تجديد عقد المدرب الأرجنتيني بيتزي، والتعاقد مع مدرب كفء قادر على إعادة صياغة منتخبنا الوطني في المرحلة القادمة، واستعادة توهجه الفني والمنافسة على البطولات القادمة، قرر مجلس إدارة اتحاد القدم أمس (الإثنين)، رسميا عدم تجديد عقد المدرب بيتزي، وذلك بعد الاطلاع على التقارير التي رفعتها اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي.

واعتمد مجلس اتحاد القدم في اجتماعه الذي عقده في مقره بالرياض، إسناد مهمة تقديم دراسة اختيار المدير الفني الجديد إلى اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي وفق معايير تتوافق مع حاجة الأخضر في المرحلة القادمة.

واستعرض مجلس اتحاد القدم نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي ومهمات ومسؤوليات اللجان الدائمة والقضائية وآليات العمل فيها، وذلك لرفع مستوى الكفاءة وجودة الأداء في عملها.