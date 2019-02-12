مدرج القلعة الخضراء «لاتيني»

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جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) قررت رابطة النادي الأهلي بقيادة بدر تركستاني عدم عمل «تيفو» في مباراة الليلة أمام النصر على ملعب «الجوهرة» ضمن مباريات الجولة (20) من دوري كأس الأمير

قررت رابطة النادي الأهلي بقيادة بدر تركستاني عدم عمل «تيفو» في مباراة الليلة أمام النصر على ملعب «الجوهرة» ضمن مباريات الجولة (20) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وستكتفي الرابطة الأهلاوية بمدرج لاتيني، إذ سيتم وضع أكياس بيضاء على الجهة المخصصة للجماهير الأهلاوية، كما وفرت إدارة النادي ما يزيد على 100 حبة من الدخان الأخضر والأبيض، إلى جانب الشعلات النارية، إذ تم عمل بروفة داخل مقر النادي في اليومين الماضيين لبعض الألعاب النارية الجديدة في المدرجات، كما وضعت إدارة الأهلي آلية جديدة لتذاكر مربع الرابطة، بحيث لا يقبل من المشجع سوى التذكرة الورقية، وسيتم توزيع إسوارة معها لتمييز صاحب التذكرة.

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