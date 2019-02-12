شكرا لقرائتكم خبر عن بيليتش يراقب الهلال والأهلي قبل «الجوهرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يراقب مدرب الاتحاد بيلتيش مواجهتي الهلال والقادسية، والأهلي النصر اليوم (الثلاثاء)، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيعمل على تدوين أبرز نقاط الضعف في فريقي الهلال والأهلي اللذين سيواجههما في الجولتين (21)، و(22) بجدة، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خصوصا أن المباراتين تعتبران ذات أهمية كبرى للفريق الاتحادي الذي يصارع على البقاء في الدوري الموسم الحالي.

من جانب آخر، يواجه الرباعي الاتحادي زياد الصحفي، سعود عبدالحميد، فيلانويفا، وفهد المولد خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الثالث في مباراة الرائد يوم الجمعة القادمة في بريدة، ضمن مباريات الجولة (20) في الدوري، إذ ستكون مواجهة العميد في الجولة (21) أمام الهلال يوم الخميس 21 من شهر فبراير الجاري على استاد الجوهرة بجدة.

من جهته، بدأ المدرب بيليتش في التحضير لمباراة الرائد القادمة، إذ حرص على شرح الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبون في لقاء التعاون الماضي، وطالب اللاعبين بالعمل على تلافيها، وتكثيف الجهود الفنية من أجل العودة للانتصارات وتحقيق الفوز والنقاط الـ3، وسيضع اللمسات الفنية على التشكيلة التي سيخوض بها مباراة الرائد، التي يطمح من خلالها لحصد الانتصار والظفر بنقاط المباراة للابتعاد عن شبح الهبوط الذي يلاحق النمور منذ بداية الموسم، إذ يحتل العميد المركز (15) في سلم ترتيب فرق الدوري برصيد (14) نقطة.