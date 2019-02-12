شكرا لقرائتكم إيهاب لهيطة يطير إلى نيجيريا اليوم.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، إلى نيجيريا اليوم الثلاثاء، لإنهاء ترتيبات ودية الفريقين، المقرر لها يوم 26 مارس المقبل.

ويقضي مدير المنتخب 48 ساعة في نيجيريا، حيث يعود الخميس المقبل، ومن المقرر أن ينهي مع الجانب النيجيري، الاتفاق على ملعب تدريب منتخب مصر في نيجيريا وفندق إقامة بعثة الفراعنة.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه النيجر خلال شهر مارس أيضًا ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.