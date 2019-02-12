شاهد.. قائمة هدافي الدوري الإسباني

يتصدر الإرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني قائمة جدول هدافي الدوري رغم عدم تسجيله أهداف في مباراة الجولة الثالثة والعشرون أمام فريق أتلتيك بيلباو والتي انتهت بالتعادل السلبي، بينما سجل الفرنسي أنطوان جريز مان لاعب أتلتيكو مدريد هدفًا أمام فريق ريال مدريد بتلك الجولة في المباراة التي جمعتبينهم وانتهت بفوز الفريق المالكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل لاعب إشبيلية كذلك وسام بن بدير هدفًا في شباك فريق إيبار في الجولة ذاتها في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاً منهما.
وجاء ترتيب الهدافين بالدوري الإسباني "الليجا" كالتالي:
1/ ليونيل ميسي لاعب برشلونة برصيد 21 هدفًا.
2/ لويس سواريز لاعب برشلونة” 15 هدفًا.
3/ كريستيان ستواني لاعب جيرونا برصيد 12 هدفًا.
4/ أنطوان جريز مان لاعب أتلتيكو مدريد برصيد 11 هدفًا.
5/ وسام بن بدير لاعب إشبيلية برصيد 11 هدفًا.
6/ ياجو أسباس لاعب سيلتا فيجو برصيد 10 أهداف.
7/ كريم بنزيما لاعب ريال مدريد برصيد 10 أهداف.
8/ بورخا إيجليسياس لاعب إسبانيول 10 أهداف.
9/ تشارلز لاعب إيبار برصيد 10 أهداف.
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